Iran, la prima portavoce-donna del governo dà una conferenza stampa

Milano, 24 set. (askanews) - Ha presieduto la sua prima conferenza stampa a Teheran Fatemeh Mohajerani, la prima donna a ricoprire il ruolo di portavoce del governo nella storia dell'Iran. Mohajerani è stata nominata a fine agosto dal presidente Masoud Pezeshkian.

Mohajerani, 54 anni, è nata nella città di Arak. Ha conseguito il dottorato in amministrazione aziendale presso l'Edinburgh Campus, in Scozia. Durante il governo di Hassan Rohani, ha ricoperto la carica di capo della Technical and Vocational Training University di Shariati, che è una istituzione per studentesse.