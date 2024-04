Intesa Sanpaolo a miart: siamo attori nel mercato dell'arte

Milano, 11 apr. (askanews) - Intesa Sanpaolo, main partner di miart, presenta nella propria area lounge la mostra "Io sono una forza del passato", a cura di Luca Beatrice, per una riflessione sulla pittura contemporanea come dialogo tra nuovi orientamenti e il recupero delle forme classiche del passato.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo e direttore delle Gallerie d'Italia: "Sono sette anni che le Gallerie d'Italia, insieme a Intesa San Paolo Private Banking - ha detto ad askanews - portano l'arte italiana attraverso una selezione, una curatela di Luca Beatrice. Scegliamo artisti e offriamo un momento aggiuntivo per riflettere intorno alla pittura e all'arte attuale in Italia. Tra l'altro questa diventa anche occasione per raccontare come lo studio, l'analisi del mercato italiano, possa essere sempre ragione ulteriore di approfondimento e di condivisione con gli altri operatori. Ecco, è un modo perfetto, un modo completo per essere attori e protagonisti nel mercato dell'arte italiana".