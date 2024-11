Roma, 8 nov. (askanews) - "L'apporto dei professionisti è fondamentale per il processo di internazionalizzazione delle imprese". Lo dichiara l'avv. Giuseppe Lepore, founder di Pilc, in occasione del Salone della Giustizia dove si è svolto il convegno "Avvocati e Globalizzazione: strategie per una crescita internazionale".