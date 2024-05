Roma, 20 mag. (askanews) - Alexander Zverev vince gli Internazionali Bnl d'Italia, alza il trofeo in cielo, e poi scherza: "Buongiorno, my name is Jannik". Il tedesco ha battuto in due set il cileno Nicolas Jarry, conquistando per la seconda volta il trofeo romano, e il suo sesto Masters 1000 in carriera.