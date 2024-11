Installato il gigantesco abete per il Natale in piazza San Pietro

Città del Vaticano, 22 nov. (askanews) - E' stato innalzato in Piazza San Pietro in tutta la sua imponenza l'abete rosso di 29 metri che sarà il simbolo del Natale insieme al presepe.

Dopo un lungo viaggio dal Trentino, l'albero di Natale che pesa 5 tonnellate donato dalla valle di Ledro a papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro a Roma ed è stato issato con un grande gru.

Come sempre ci sono state polemiche sull'opportunità di tagliare un abete centenario per usarlo come decorazione. Il Governatorato vaticano, annunciando per il 7 dicembre l'inaugurazione del presepe e dell'albero, ha voluto sottolineare che la scelta dell'abete è stata "determinata, non solamente da una valenza estetica, ma anche da una ecologicamente responsabile, considerato che il prelievo dell'albero garantirà il naturale ricambio del bosco per i prossimi decenni".