InPost protagonista al Forum Retail di Milano

Milano, 27 ott. (askanews) - A Milano va in scena la 23esima edizione del Forum Retail, organizzato da IKN Italy. L'evento riunisce la community del retail per scoprire i nuovi trend e le nuove sfide del settore nel 2024. Focus anche sul digitale e sugli acquisti tramite e-commerce, trend in forte crescita che non si arresta dopo la pandemia e si stima possa superare i 900 miliardi di dollari entro il 2027. Tra i protagonisti del Forum Retail anche InPost, leader europeo nelle consegne out of home. Ci ha parlato dell'azienda il Managing Director Southern Europe, Nicola D'Elia: "Le consegne presso i locker e punti di ritiro sono sicuramente la soluzione più responsabile e conveniente sia per i nostri partner che per il cliente. Da un lato hanno un costo più competitivo e dall'altro hanno un minor impatto ambientale, perché consolidiamo in un unico punto la consegna di tanti acquisti. Diamo anche il controllo totale al cliente finale che può scegliere quando e dove farsi recapitare i propri acquisti. C'è un cambio di paradigma: sono i miei pacchi che mi aspettano presso un locker o un punto di ritiro. Vogliamo essere leader in Europa in questo settore. Siamo già presenti in Francia e Spagna da diversi anni".

L'Italia ha un ruolo centrale per InPost che in meno di due anni ha coperto tutte le regioni con oltre 5.000 punti di distribuzione.