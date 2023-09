Inondazioni in Libia, Haftar: "Danni enormi, difficili da descrivere"

Roma, 12 set. (askanews) - "I danni sono enormi, difficili da descrivere": lo dice in un discorso in tv Khalifa Haftar, il militare che domina l'amministrazione dell'est in Libia. Migliaia di persone sono morte o disperse nel paese dopo le inondazioni che hanno devastato la parte orientale del paese (quella che non è controllata dal governo di Tripoli); interi quartieri sono stati spazzati via dalle acque come anche alcune dighe, ha detto Haftar. "Abbiamo dato immediate istruzioni di convogliare tutte le nostre forze per provvedere al supporto di attrezzature mediche, mobilitare ambulanze e creare centri di accoglienza per i senza tetto. Il numero delle persone colpite è molto alto, i danni sono enormi, difficili da descrivere o misurare".