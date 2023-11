Innovazione, Destro (Carrefour): servono idee fresche

Roma, 28 nov. (askanews) - "Nostro obiettivo è diventare una digital trade company entro il 2026, per questo abbiamo raddoppiato gli investimenti sul digitale puntando su giovani, innovazione, collaborazione con le start up e i centri di ricerca. Servono idee fresche e innovazione, principale strumento per creare un modello di business sostenibile".

Lo ha detto Davide Destro Innovation Lead - eCommerce Product & Tech Manager - Carrefour Italia, in occasione della presentazione della sesta edizione degli Oscar dell'Innovazione promossi da Angi.