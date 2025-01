Prayagraj, 13 gen. (askanews) - Con i primi bagni rituali a Prayagraj (nord) in India, è iniziato il pellegrinaggio indù del Kumbh Mela, presentato come il più grande di tutti i tempi con 400 milioni di fedeli attesi in sei settimane. Prima dell'alba, la folla di pellegrini si immerge nelle fredde acque dei fiumi sacri Gange, Yamuna e del mitico fiume Sarasvati per, secondo la tradizione, lavare via i loro peccati.