India, il partito del primo ministro Narendra Modi vince le elezioni

New Delhi, 5 giu. (askanews) - Alle elezioni indiane l'Alleanza Democratica Nazionale ha ottenuto la maggioranza in Parlamento, e il primo ministro Narendra Modi, alla guida del partito, ha voluto ringraziare così i suoi elettori.

"Dal 1962, per la prima volta, un governo è tornato per la terza volta dopo aver completato i suoi due mandati - ha detto - la vittoria di oggi è quella della più grande democrazia del mondo. È la vittoria di una fede incrollabile nella Costituzione dell'India. Lavoriamo tutti insieme per il Paese. Diamo priorità all'interesse nazionale prima di tutto. Solo così potremo raggiungere i nostri obiettivi. La nostra costituzione è la nostra guida. Il Paese scriverà un nuovo capitolo del suo sviluppo durante il nostro terzo mandato."

Modi ha ringraziato, con un post su X, anche la premier italiana Giorgia Meloni che, congratulandosi con lui, aveva twittato: "Certa che

continueremo a lavorare insieme per rafforzare l'amicizia che unisce Italia e India e consolidare la cooperazione sui diversi

temi che ci legano, per il benessere delle nostre Nazioni e dei nostri popoli".

"Rimaniamo impegnati ad approfondire il partenariato strategico India-Italia sostenuto da valori e interessi condivisi - ha risposto Modi -non vedo l'ora di lavorare insieme per il bene globale".