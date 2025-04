Incendio in fabbrica prodotti chimici a Caivano, nube sul napoletano

Napoli, 10 apr. (askanews) - I carabinieri sono intervenuti mercoledì pomeriggio nella zona industriale Pascarola, a Caivano, nella sede della Chimpex industriale spa (fabbrica di prodotti chimici). Per cause in corso di accertamento è divampato un grosso incendio.I circa 70 dipendenti dell'azienda sono riusciti a fuggire. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno spento l'incendio, l'operazione ha richiesto molte ore a causa della presenza all'interno dello stabilimento sette Sylos di solvente, materiale estremamente infiammabile, che ha provocato una nube che si è sollevata in cielo nella zona. Giovedì scuole chiuse ad Afragola. Le misure a carattere precauzionale da adottare della diramate dalla Asl Napoli 1 per i cittadini residenti nelle aree prossime all'incendio:

- Evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all'aperto fino al perdurare dell'emergenza.

- Lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di mangiarli.

- Chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l'esterno.

- Spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell'aria.

- Se si dovesse essere in prossimità del fumo coprire naso e bocca con un panno umido, cercare riparo immediatamente al chiuso, evitando di respirare profondamente.

- Bisogna, inoltre, evitare di stazionare all'aperto (balconi, terrazzi) per visionare anche in lontananza la nube perché, per effetto dei venti, potrebbe causare effetti irritativi all'apparato respiratorio.

- È necessario anche evitare di porre all'aria aperta indumenti da asciugare. Tutte le persone che in queste ore dovessero avvertire problemi respiratori o bruciore alle vie respiratorie - conclude la nota - sono invitate a contattare immediatamente un medico ovvero rivolgersi a un pronto soccorso.

Le raccomandazioni sono rivolte alla popolazione residente entro un raggio di 4 chilometri dall'area dell'incendio.