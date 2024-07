Incendio dietro al tribunale a Roma: elicottero vigili al lavoro

Roma, 31 lug. (askanews) - Vanno avanti le operazioni di spegnimento dell'incendio di bosco e sterpaglie in via Romeo Romei, via Luigi Giuseppe Favarelli e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questo l'ultimo aggiornamento rispetto al vasto rogo che ha interessato l'area alle spalle del tribunale penale di piazzale Clodio, a Roma.

I Vigili del fuoco informano che dalle 15,10 è stato richiesto l'intervento dell'elicottero antincendio in supporto alle squadre di terra già impegnate nell'attività di emergenza.

In Via Ildebrando Goiran, due automobili sono state avvolte dalle fiamme. Quattro squadre dei Vigili del fuoco, due Autobotti, un'autoscala e il TA/6 sono al lavoro per l'intervento di soccorso. Un funzionario ed il capoturno provinciale sono sul posto per quanto di loro competenza.