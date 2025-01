Malibu, 11 gen. (askanews) - A Malibu le fiamme non hanno risparmiato la casa di Paris Hilton, completamente distrutta. La star americana ha lanciato su Instagram un appello per aiuti attraverso la sua nonprofit Media Impact per famiglie di sfollati con bambini, avviato con una donazione personale di 100mila dollari, promettendone altri 100mila per ogni cifra uguale donata dal pubblico.