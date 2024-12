Inaugurato il nuovo anno accademico della Scuola Sant'Anna

Pisa, 14 dic. (askanews) - "Arrivare è un nuovo inizio": la Scuola Superiore Sant'Anna ha inaugurato, con questo slogan, comune con l'apertura del nuovo collegio Santa Croce in Fossabanda l'anno accademico 2024/2025 al Teatro Verdi di Pisa. La cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno partecipato ospiti di primissimo piano, ha coinciso con quello che sarà l'inizio dell'ultimo semestre del mandato della rettrice Sabina Nuti. Impossibile sintetizzare i tanti progetti che hanno lanciato la Scuola, nata nel 1987, in un orizzonte assolutamente internazionale, tanto che il THE- World University Ranking la colloca ai vertici mondiali della classe di appartenenza (piccole Università) senza mai venir meno alla missione originaria della Scuola.

"Puntare giorno dopo giorno, passo dopo passo, ad essere un'istituzione pubblica, di riferimento, di qualità, dove il talento è attratto, valorizzato e messo in campo, per facilitare la mobilità sociale, per prendersi cura del mondo e contribuire con responsabilità alla sua crescita culturale e alla sua sostenibilità, nel rispetto dei valori costituzionali", ha detto dal palco la rettrice Sabina Nuti.

Scuola Sant'Anna è partner del consorzio EELISA, ha inaugurato il nuovo Sportello Immigrazione della Questura di Pisa congiunto con altre istituzioni universitarie e di ricerca, ha lanciato il progetto, di grande rilievo in ambito internazionale, di AfricaConnect e ha rivoluzionato le iniziative di orientamento e formazione con MeMo Merito e Mobilità Sociale.

"Quale istituzione di ricerca ma, al tempo stesso, di formazione -ha aggiunto Nuti- la Scuola Sant'Anna ha puntato ad una ricerca di eccellenza che sia laboratorio permanente in grado di accogliere studentesse e studenti fin dalla scuola media superiore, sin dall'orientamento e poi integrando la formazione universitaria e, nella fase successiva, nel dottorato di ricerca".

Tra le altre gemme dei percorsi targati Sant'Anna, le Seasonal School o i programmi PhD, senza dimenticare che nel 2026 sarà terminato il Parco Scientifico-Tecnologico di San Giuliano Terme.