Inaugurata la nuova Blind Gym per i non vedenti a Rovigo

Rovigo, 9 apr. (askanews) - All'evento "Lo sport visto dà chi ce l'ha fatta" è stata inaugurata la Blind Gym, palestra per non vedenti realizzata dalla società di baseball e softball BSC Rovigo con il supporto di fondazione Entain.

Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia, ha dichiarato: "La solidità la danno innanzitutto le persone e la loro capacità di fare, con i partner del Baseball Rovigo abbiamo trovato una realtà che è attiva sul territorio da anni, che porta avanti questi progetti con dedizione. Lo sport ha bisogno di essere sostenuto, in questo caso era necessario un piccolo ampliamento di una palestra; sono piccoli passi che garantiscono la continuità dei progetti nel tempo".

Una collaborazione nata per la promozione dell'inclusione sociale attraverso lo sport, capace di abbattere barriere fisiche e culturali.

Lucio Taschin, responsabile relazione Esterne Itas Mutua BSC Rovigo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "L'esigenza è quella di combinare i progetti di Fondazione Entein con quelli della nostra società. È un progetto un po' particolare perché ci rivolgiamo a uno sport di altissimo livello avendo due squadre in Serie A e anche uno sport paralimpico; si tratta di ragazzi con problematiche cognitive e l'idea è quella di farli sentire esattamente come gli atleti che giocano in Serie A, quindi con le loro strutture, con la loro palestra, con la loro Blind Gym".

Il progetto è stato premiato dal CSR Award dello scorso dicembre, iniziativa promossa da Entain per sostenere le associazioni nel territorio che si occupano di inclusione sociale attraverso lo sport.

"Questo è un risultato meraviglioso che interpreta il vero ruolo dello sport e la inclusività a 360 gradi" - afferma Cristiano Corazzari, Assessore Regionale del Veneto con delega allo sport - "Baseball e Softball Rovigo rappresentano un'eccellenza veneta in questo senso per le progettualità che hanno sempre portato avanti e anche per i rapporti che hanno saputo costruire con la Regione, con il comune e con tutte le istituzioni. Quando parliamo appunto di progetti come questo dobbiamo fare veramente squadra e dire che questo è proprio un esempio. La rete deve riguardare tutti, tutta la nostra comunità perché investire nello sport, investire nell'inclusività e nei valori profondi dello sport significa dare un valore aggiunto a tutta la nostra comunità a 360 gradi".

Le infrastrutture moderne e accessibili permettono alla BSC Rovigo di avere un impatto duraturo nelle comunità, offrendo a ciascuno la possibilità di beneficiare dei valori formativi e sociali dello sport.