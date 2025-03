Inaugurata a Roma una nuova Casa AIL, "Residenza Oriana Daniello"

Roma, 20 mar. (askanews) - E' stata inaugurata a Roma, in via Cesare Brandi vicino al Policlinico Tor Vergata, la Casa AIL "Residenza Oriana Daniello", una residenza di supporto ai pazienti dell'Unità di Ematologia del centro ospedaliero. La nuova residenza nasce dal dono di una madre in ricordo della propria figlia. L'immobile, infatti, è stato acquistato da AIL Roma nell'aprile 2024 grazie alla donazione di Anna Tenore, mamma di Oriana Daniello, giovane paziente scomparsa prematuramente a causa di un tumore del sangue. Un gesto che trasforma il dolore in speranza, solidarietà e cura.

"Significa dare una qualità di vita a chi ha avuto una grossa perdita, ovvero la salute - ha detto Maria Luisa Viganò Presidente AIL Roma -. È la perdita più grave che un essere umano può avere. La speranza nella guarigione è fondamentale e la casa è un punto di svolta, si esce dall'ospedale".

La nuova residenza è stata realizzata anche grazie al sostegno di AIL Nazionale che ha ricevuto la donazione dalla signora Tenora e destinato i fondi al progetto della Sezione AIL di Roma. "Questa è un'iniziativa dal valore indiscusso - ha aggiunto Adriano Venditti Direttore UOSD Malattie Mieloproliferative Fond. Policlinico Tor Vergata - perché, da un lato risponde ad una esigenza di solidarietà e quindi viene posto al servizio dei nostri pazienti l'opportunità e l'occasione di poter essere ospitati e questo è importante soprattutto per quei nuclei familiari più deboli. Spesso sono travolti non soltanto da un punto di vista umano e psicologico, ma anche da un punto di vista finanziario; sono travolti da una diagnosi di malattia di neoplasia ematologica".

La struttura sarà gestita dall'Associazione "L'Arcobaleno della Speranza Odv". È una villetta disposta su due piani, con seminterrato e box auto. È progettata per ospitare fino a tre famiglie contemporaneamente, in camere doppie con bagno privato e terrazzino. Gli spazi comuni includono un soggiorno con angolo cucina, una taverna e una lavanderia.