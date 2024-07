Inaugurata a Roma CLIO Clinica Oculistica

Roma, 30 lug. (askanews) - Grande partecipazione a Roma per l'inaugurazione di CLIO Clinica Oculistica, la più grande clinica oftalmica privata d'Italia che mette a disposizione le migliori tecnologie di ultima generazione. Ne parla Andrea Chini, amministratore delegato di CLIO - Clinica Oculistica: "Clio nasce da un sogno: dopo un'esperienza trentennale nel settore dell'oftalmologia, volevo realizzare una struttura dove tanti professionisti potessero lavorare l'uno vicino all'altro offrendo loro il massimo della tecnologia, attraverso investimenti in attrezzature e personale altamente qualificato. L'obiettivo è quello di destinare ai pazienti il meglio delle cure e della medicina". L'evento di inaugurazione ha richiamato professionalità da tutta Italia. CLIO Clinica Oculistica, infatti, diventerà un centro d'eccellenza della chirurgia oculistica, un unicum in Italia a livello privato, con pochi esempi simili solo in Spagna e Francia. "Abbiamo organizzato gli spazi con sei piani - prosegue Chini - predisponendo cinque sale operatorie per cataratta, operazioni di distacco di retina, di refrattiva, e venti ambulatori destinati a professionisti di primissimo livello. Abbiamo anche una sala congressi che verrà utilizzata non solo per gli aggiornamenti con le case farmaceutiche ma anche per incontri tra professionisti, al fine di favorire un interscambio su terapie mediche e innovazione". Dai prossimi mesi, un'area molto importante di CLIO Clinica Oculistica sarà dedicata anche alla cura degli occhi del mondo pediatrico: "Si tratta di un'iniziativa che abbiamo denominato 'Clio Bimbi' e prevedrà uno spazio interamente dedicato alle visite dei bambini, con professionisti specializzati in questa branca. A Roma, fatta eccezione per un'eccellenza, l'ospedale Bambino Gesù, non ci sono attualmente cliniche private con spazi importanti per bambini, dunque riteniamo che questa sia una priorità su cui lavorare" afferma Andrea Chini. La salute dei pazienti e il benessere dei loro occhi è al centro di CLIO Clinica Oculistica. A breve sono previsti nuovi importanti obiettivi: "Tengo molto ad anticipare un'iniziativa che contiamo di inaugurare tra ottobre e novembre, ovvero un primo soccorso oculistico. Una città come Roma oggi, per questo tipo di urgenze, dispone di un solo ospedale oftalmico, nel pubblico. La nostra iniziativa è quella di offrire uno spazio a tutte le prime necessità oculistiche che si possono verificare durante la giornata, per persone con piccoli o grandi problemi oculistici. Credo che questo sia un servizio particolarmente utile per la città, un supporto al servizio pubblico" conclude Chini.