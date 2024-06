In Valtellina inaugurato il primo "sentiero dei campioni"

Sernio, 19 giu. (askanews) - È stato inaugurato oggi a Sernio, nel cuore della Valtellina, in provincia di Sondrio, il primo "Sentiero dei Campioni", parte di un progetto di Procter & Gamble che prevede la progressiva creazione, entro il 2026, di cinque percorsi all'insegna dello sport, della natura e dell'inclusione sociale. Realizzati grazie al contributo di Procter & Gamble e la collaborazione di Carrefour, con il supporto tecnico di AzzeroCO2 e la partecipazione di Corepla, i "Sentieri dei Campioni" integrano la pratica sportiva, principi di sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di Procter & Gamble Italia ha dichiarato: "Con il progetto P&G per l'Italia stiamo realizzando dal 2021 azioni concrete e tangibili nell'ambito della sostenibilità sociale ed ambientale. Stiamo portando avanti quest'iniziativa attraverso i nostri prodotti e attraverso dei progetti come 'Il sentiero dei Campioni' che si rivolge a persone di tutte le età e si pone l'obiettivo di valorizzare il territorio".

Punto di partenza di ogni Sentiero è un Orto-Frutteto Solidale, un'oasi verde che coniuga sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità e inclusione sociale.

Anche Sara Palliccia, Project manager progetti innovativi di AzzeroCO2, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento d'inaugurazione: "Il progetto del 'Sentiero dei Campioni' si lega alle Olimpiadi prevedendo la creazione di un ortofrutteto naturale a supporto di una Cooperativa sociale che si impegna da anni sul territorio. Questo progetto rappresenta il nostro modo di vivere la montagna, nel rispetto dei tempi della natura".

Greta Bonsignore, Direttrice Comunicazione Corporate e Public Affairs, Comunicazione Interna e CSR di Carrefour Italia, ha dichiarato: "Insieme a grandi aziende come P&G possiamo creare grandi alleanze che possono creare valore per i territori e le comunità, favorendo un approccio migliore all'ambiente. Noi, in qualità di grandi distributori, abbiamo il compito di sensibilizzare il pubblico verso comportamenti più responsabili in fase d'acquisto e nella fase di recupero dei rifiuti".

Il percorso si sviluppa per circa 7 km nell'area del Comune, toccando cinque tappe, ognuna segnalata da un pannello

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Sernio, a partecipare all'evento di inaugurazione è stato Eugenio Rinaldi, Vicesindaco di Sernio: "Ci teniamo a ringraziare coloro che hanno ideato e finanziato questo progetto. Il sentiero dei campioni si snoda lungo un sito che è stato recuperato dall'amministrazione e che è costituito da terrazzamenti e strutture agricole". Quello di Sernio è il primo dei 5 percorsi che saranno inaugurati nei prossimi mesi tutti all'insegna della sostenibilità.