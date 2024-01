In Usa giustiziato con la maschera di azoto Kenneth Smith

Milano, 26 gen. (askanews) - In Alabama è stato giustiziato Kenneth Smith, condannato per un omicidio su commissione avvenuto nel 1988, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il suo ricorso. La condanna a morte è stata eseguita, per la prima volta, attraverso una maschera che ha rilasciato azoto.

Un metodo, che uccide per soffocamento, definito dalle Nazioni Unite "una tortura", legale solo in 3 Stati negli Usa. "Un trattamento crudele, inumano e contro il diritto internazionale" secondo l'Onu.

Preoccupazioni condivise da esperti come Robin Maher, direttrice dell'Osservatorio sulla pena di morte.

"L'Alabama sta usando un metodo di esecuzione non testato e non provato - ha spiegato - Non è mai stato usato prima per giustiziare qualcuno negli Stati Uniti o nel mondo, per quanto ne sappiamo. Ci sono molti rischi e molte preoccupazioni riguardo a questo metodo".