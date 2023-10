In un anno +27% violenze sessuali su minori, 9 su 10 bambine o ragazze

Roma, 6 ott. (askanews) - Nel 2022 sono stati commessi 6.857 reati a danno di minori in Italia, il 10% in più rispetto al 2021. Il dato peggiore riguarda le violenze sessuali, più 27% in un anno: 906 nel 2022 e per l'89% nei confronti di bambine e ragazze.

Numeri che preoccupano quelli presentati a Roma al MAXXI; forniti dalla polizia e contenuti nel dodicesimo "Dossier Indifesa - La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo" di Terre des Hommes, presentato in vista della Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze (11 ottobre).

Secondo il report, dal 2012 (5.103 reati) al 2022 i crimini a danni di minori sono aumentati del 34%. Le vittime sono maggiormente bambine e ragazze. Stefano Delfini, direttore del Servizio Analisi Criminale e dirigente superiore della polizia: "Abbiamo visto che per quanto concerne le violenze sessuali nove vittime su 10 sono bambine, ragazze di sesso femminile; e un altro dato preoccupante è sulle violenze sessuali di gruppo, quando la vittima è una bambina o una ragazza molto spesso gli autori sono ragazzi o bambini della stessa età questo è assolutamente preoccupante e ci deve far capire che si deve lavorare molto sull'educazione di questi ragazzi, sul rispetto nei confronti del prossimo e anche al rispetto di quel valore che è l'affettività".

Più vittime di sesso femminile anche in altri tipi di reato. Federica Giannotta, responsabile Advocacy e programmi Italia di Terre des Hommes: "Il dato dell'online ad esempio, abbiamo la detenzione del materiale pornografico che è schizzato negli ultimi 10 anni con 200% in più di vittime e qui le bimbe o le ragazze sono la componente privilegiata di questo tipo di reato e poi anche quei reati della sfera familiare come i maltrattamenti in famiglia, che normalmente non colpiscono di più le bambine, ma nel 2022 più del 50% erano femmine".

Numeri che preoccupano ma allo stesso tempo evidenziano che aumentano le denunce e le segnalazioni; la richiesta di Terre des Hommes è di intervenire con un lavoro strutturato nelle scuole, educando i ragazzi e coinvolgendo di più gli insegnanti, i pediatri di famiglia e gli ambienti sportivi, chiunque possa intercettare un segnale di malessere nei minori.

Alla presentazione c'era anche Oleksandra Romantsova, direttrice esecutiva del Centro per le libertà civili di Kiev, organizzazione tra i vincitori del Nobel per la pace 2022. Nel dossier si racconta anche la drammatica situazione delle donne e delle bambine nel mondo, in particolare in Afghanistan, Iran e nell'Ucraina con la guerra. "É davvero importante che le donne abbiano accesso a qualsiasi forma di istruzione - ha detto parlando del suo Paese - solo così possono riuscire a realizzarsi".