In piazza contro l'antisemitismo, La Russa: auspichiamo giustizia in Medio Oriente

Roma, 5 dic. (askanews) - "Credo che sia doveroso, noi auspichiamo che ci sia giustizia in quell'area del mondo. E la giustizia finora è stata contrastata da chi continua a non volere affermare, in maniera chiara che Israele ha diritto alla sua esistenza. La vicenda dei sequestri, dei rapiti ancora non restituiti è quella che mi angoscia più di ogni altra cosa. E la speranza della pace, comunque, non viene meno ma dev'essere una pace giusta che riconosca il diritto di esistenza di Israele; due Paesi, due popoli giustissimo ma finché c'è qualcuno che dice non due Paesi, due popoli e due territori ma che Israele non ha diritto all'esistenza, la pace sarà impossibile".

Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a margine della manifestazione "No antisemitismo, No terrorismo" in corso a Roma.