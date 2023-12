In piazza contro l'antisemitismo, Di Segni: spesso i carnefici sono figure di riferimento

Roma, 5 dic. (askanews) - "C'è una sorta di negazionismo, abbinato a un ribaltamento; vengono utilizzati riferimenti a figure religiose e a figure di riferimento, ribaltando sulle vittime il ruolo di carnefici, sulle vittime che sono scudi umani. Si pensa che li possa salvare qualcuno ma, in realtà, quel qualcuno è il loro carnefice. Tutto questo è talmente ovvio eppure la gente decide di negare l'evidenza e noi questa semplicità la dobbiamo riuscire a far comprendere".

Lo ha detto la presidentessa dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, parlando a margine della manifestazione "No Antisemitismo. No Terrorismo" in Piazza del Popolo, a Roma

"L'odio verso una persona - ha aggiunto - per il semplice fatto che appartiene a un gruppo specifico, diventa una un'energia talmente grave e forte che la persona che lo esercita prima o poi la rivolge anche a qualcun altro e il gruppo aumenta, come una palla di neve e poi non si frena più. E non distrugge solo quella persona mirata ma distrugge un intero mondo e la nostra preoccupazione è quella di riuscire a dare ai nostri bambini, dall'età di un giorno, l'idea che chiunque viva accanto a noi ha il suo mondo intero che è giusto averlo".