In libreria "L'amore vince" di Chiara Amirante

Roma, 25 ott. (askanews) - Vuoi essere felice? Allora metti tutto il tuo impegno per rendere felici le persone vicino a te!

Se semini amore nel cuore di chi ti passa accanto, fiorirà la gioia piena nel tuo. L'amore è la luce che rischiara ogni oscurità; è la forza che ci permette di rialzarci quando ci sentiamo schiacciati da croci troppo pesanti per le nostre fragili spalle; è il balsamo che sana le ferite più profonde. Tuttavia, molte volte le nostre relazioni sono inquinate dall'usa e getta del consumismo e ci ritroviamo, spesso inconsapevolmente, a ferire e a essere feriti, e di conseguenza chiudiamo il cuore sentendoci sempre più soli. Come fare allora per riscoprire la bellezza dei nuovi Orizzonti che l'Amore sa dischiuderci e per non essere ego-centrati, incapaci di preoccuparci del bene altrui? Come creare legami di amicizia profondi e veri? Come risanare le tante relazioni che si sono incrinate a causa di incomprensioni e situazioni dolorose non risolte?

In questo nuovo libro, Chiara Amirante accompagna i lettori in un percorso per trovare risposte a queste e altre domande e riscoprire l'importanza di coltivare relazioni di Amore vero per fare esperienza della piena felicità.