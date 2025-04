In Karate Kid: Legends riuniti i maestri Jackie Chan e Ralph Macchio

Roma, 1 apr. (askanews) - Arriverà nelle sale italiane dal 5 giugno "Karate Kid: Legends", il nuovo film Sony Pictures, diretto da Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), che riunisce gli iconici maestri di arti marziali di una delle franchise cinematografiche più amate di sempre, Jackie Chan e Ralph Macchio, in una storia completamente nuova. Il nuovo trailer è stato svelato al CinemaCon di Las Vegas.

Quando il prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang) si trasferisce a New York con la madre, trova conforto in una nuova amicizia con una compagna di classe e suo padre. La sua serenità tuttavia dura poco: un campione di karate locale lo prende di mira e, spinto dal desiderio di difendersi, Li intraprende un viaggio per partecipare a un'importante competizione. Guidato dal suo insegnante di kung fu, Mr. Han (Jackie Chan), e dal leggendario "Karate Kid", Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Li combinerà i loro stili unici per prepararsi a un'epica prova di arti marziali.

Nel cast oltre a Jackie Chan e Ralph Macchio (Karate Kid) anche Ben Wang (American Born Chinese), Joshua Jackson (Dawson's Creek, Doctor Odyssey), Sadie Stanley (Kim Possible) e Ming-Na Wen (Mulan, Agents of S.H.I.E.L.D., The Mandalorian). "Karate Kid: Legends" sarà al cinema dal 5 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.