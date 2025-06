Teheran, 28 giu. (askanews) - In Iran funerali di Stato per sessanta persone, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari, uccisi da Israele. "La cerimonia per onorare i martiri è ufficialmente iniziata", dice lo speaker della tv di Stato, mostrando persone che indossano abiti neri, sventolano bandiere iraniane e tengono in mano le foto dei comandanti militari uccisi.