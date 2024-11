Nuuk, 30 nov. (askanews) - All'aeroporto di Nuuk, in Groenlandia, si festeggia l'apertura del primo collegamento internazionale diretto tra Copenaghen e Nuuk. Con una pista di 2.200 metri, l'aeroporto è ora in grado di gestire voli a lungo raggio e consentirà ai viaggiatori di non dover più fare scalo a Kangerlussuaq, ex base militare statunitense che era l'unico aeroporto in grado di gestire voli a lungo raggio e quindi punto di passaggio obbligato da e per l'estero.