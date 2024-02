In Giappone tutti pazzi per Final Fantasy VII Rebirth

Tokyo, 27 feb. (askanews) - I gamer di tutto il mondo sono in fibrillazione per l'uscita giovedì di Final Fantasy VII Rebirth, l'amatissimo videogioco di ambientazione fantasy.

Enormi schermi digitali e cartelloni pubblicitari campeggiano a Tokyo e fanno aumentare l'attesa e la voglia di giocare. Final Fantasy rappresenta uno dei più grandi marchi per il mondo del divertimento interattivo, ideato alla fine degli anni '80 è diventato un fenomeno di costume e ha conquistato il mondo. Alcuni capitoli sono infatti considerati dalla critica dei capolavori, tra magia, bestie, eroi, armi, battaglie sempre con grandi musiche. Final Fantasy VII Rebirth inizialmente uscirà in esclusiva PS5 per tre mesi, poi il gioco sbarcherà anche su altre piattaforme tra fine maggio e inizio giugno.