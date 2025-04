In Giappone la prima stazione ferroviaria stampata in 3D

Arida (Giappone), 11 apr. (askanews) - In Giappone è stata costruita quella che le aziende giapponesi hanno già definito la prima stazione ferroviaria al mondo stampata in 3D: è sorta nella città di Arida, nella prefettura di Wakayama, nella parte occidentale del Paese.

La stazione di Hatsushima è una struttura bianca, con tetto curvo, alta 2,6 metri e larga 6,3; per realizzare le fondamenta e l'esterno sono bastati sette giorni, sostiene la Serendix Corporation, che ha collaborato con la West Japan Railway Company (JR West) al progetto.

Le parti sono state poi rinforzate con acciaio e un riempimento di cemento e assemblate in loco. Con il metodo tradizionale, sostiene la principale compagnia ferroviaria giapponese, "ci vogliono uno o due mesi solo per costruire il tetto e le pareti". In questo caso sono stati installati in circa due ore. Le parti sono state assemblate dopo che l'ultimo treno ha lasciato la stazione di Arida intorno a mezzanotte, terminando il lavoro prima dell'arrivo del primo treno del mattino, intorno alle 5.

Ora mancano solo gli interni e i tornelli per i biglietti. Sul lato della stazione c'è un disegno circolare che ricorda un'arancia mikan, una specialità locale. La Serendix ha dichiarato che è stata costruita con una stampante 3D da costruzione con un braccio robotico, usando una "malta speciale".