In Giappone il Monte Fuji senza neve: mai così tardi in autunno

Tokyo, 31 ott. (askanews) - Temperature bollenti anche in Giappone rispetto alle medie stagionali: il bellissimo Monte Fuji, il vulcano che domina il centro del paese, è ancora senza neve per la prima volta da 130 anni cioè da quando si tiene traccia. In genere, avverte l'agenzia meteorologica giapponese, il picco innevato comincia a formarsi a inizio ottobre. L'anno scorso le prime nevicate erano arrivate il 5 ottobre, già in ritardo sulla media. Ma ora, ottobre è finito e il Fuji resta senza cappello bianco, anche se sempre bellissimo per i numerosi turisti.