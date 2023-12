Al-Arish, 1 dic. (askanews) - I primi pazienti vengono imbarcati sulla portaelicotteri francese Dixmude. Una nave da guerra trasformata in un ospedale e inviata in Egitto dal governo francese per curare i civili palestinesi feriti nella Striscia di Gaza.

La Dixmude è arrivata lunedì nella città egiziana di El-Arish, vicino al confine con Gaza. La nave è dotata di due blocchi operatori, 40 letti e 80 membri del personale medico.