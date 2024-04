In Croazia premier vota e lancia appello: "Votate gente responsabile"

Roma, 17 apr. (askanews) - Dopo avere votato per le elezioni legislative in Croazia, il primo ministro in carica, Andrej Plenkovic, alla ricerca di un terzo mandato, ha invitato i cittadini a votare "gente responsabile", che tenga ancorato il Paese dell'Europa dell'Est "nella Nato e nell'Unione europea". Una frecciatina diretta all'attuale presidente, e rivale, Zoran Milanovic, che ha criticato il sostegno dell'Ue all'Ucraina.

"Mi aspetto che il maggior numero possibile di cittadini croati approfittino del loro diritto democratico, che votino per una Croazia in cui sia rispettata la Costituzione, in cui sia rispettato l'ordine costituzionale, e che la Croazia rimanga saldamente integrata nella sfera d'influenza occidentale, nel quadro della NATO e dell'Unione Europea, che si svilupperà, si rafforzerà e sarà resiliente e potente", ha dichiarato.

"Il mondo si trova di fronte alla ininterrotta aggressione russa contro l'Ucraina. Il mondo si trova di fronte non solo alla guerra tra Israele e Hamas, ma anche, come avete visto pochi giorni fa, all'attacco dell'Iran a Israele. Quindi direi che la situazione della sicurezza globale non è mai stata così tesa e pericolosa per tutti noi. Pertanto abbiamo bisogno di persone molto responsabili che gestiscano la Croazia nei prossimi quattro anni".