In Cisgiordania l'esercito israeliano spara lacrimogeni sui giornalisti

Tulkarem (Cisgiordania), 3 ago. (askanews) - Tulkarem, in Cisgiordania. L'esercito israeliano spara lacrimogeni contro i giornalisti che cercano di documentare il colpo di un drone dello Stato ebraico che ha colpito un veicolo e ucciso cinque persone.

L'esercito di Israele ha annunciato l'uccisione di "cinque terroristi che stavano per commettere un attentato" aggiungendo che polizia e Shin Bet (servizi di sicurezza interni) "stanno conducendo a Tulkarem una operazione antiterrorismo".

Per il direttore dell'ospedale Thabet Thabet a Tulkarem, estremità ovest del territorio palestinese occupato, "cinque martiri sono arrivati all'ospedale dopo il colpo di un drone israeliano su un veicolo palestinese vicino al villaggio di Zeita".

Territorio palestinese occupato da israele dal 1967, la Cisgiordania da due anni conosce una recrudescenza delle ostilità israelo-palestinesi, esacerbata dalla guerra nella Striscia di Gaza scatenata il 7 ottobre 2023 da un assalto del movimento estremista islamico Hamas in territorio israeliano che ha ucciso 1200 israeliani.

Da allora oltre 39mila palestinesi sono morti nella Striscia per la rappresaglia israeliana, e almeno 599 sono stati uccisi in Cisgiordania da coloni israeliani o dall'esercito. Almeno 17 sono gli israeliani morti in attacchi o attentati palestinesi.