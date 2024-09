In centinaia ai funerali dell'attivista turco-americana uccisa da Israele

Roma, 9 set. (askanews) - Centinaia di persone in lutto si sono riunite a Nablus per rendere omaggio a un'attivista turco-statunitense uccisa mentre protestava contro gli insediamenti israeliani in una città vicina della Cisgiordania.

Il corpo della 26enne uccisa, Aysenur Ezgi Eygi, era avvolto in una bandiera palestinese, con la testa coperta da una kefiah, sciarpa tradizionale che simboleggia la lotta palestinese contro Israele.

Le forze di sicurezza palestinesi hanno portato il suo corpo per le strade di Nablus, accompagnato dal suono delle cornamuse palestinesi, prima che una corona di fiori fosse adagiata sui suoi resti. La commemorazione, iniziata all'ospedale Rafidia di Nablus, ha richiamato grandi folle.