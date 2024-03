In anteprima l'omaggio di Rosmy a Lucio Dalla con "Quale Allegria"

Milano, 4 mar. (askanews) - In anteprima il video di "Quale Allegria", l'omaggio di Rosmy a Lucio Dalla con una personale rivisitazione della canzone in occasione dell'anniversario della nascita di uno dei più grandi e amati protagonisti della storia della musica italiana. Il brano sarà poi parte del nuovo album in studio di Rosmy in arrivo il 12 aprile.

"Quale Allegria" in versione sinfonica è prodotto e diretto dal maestro Beppe D'Onghia, per anni tra i più importanti produttori dello stesso Lucio Dalla e di Samuele Bersani, e vede la partecipazione della NU-Ork Orchestra, di Anton Berovski al primo violino e Simone Baroncini al corno.

L'arrangiamento è tratto da uno spartito di Dalla mai pubblicato, ma che eseguiva durante le esibizioni Live con l'orchestra, e diventerà la bonus track del disco in uscita di Rosmy non solo come speciale omaggio alla poliedricità e allo spessore del cantautore, ma anche per il significato del suo nuovo disco molto vicino al testo e alle parole di Lucio Dalla.

Rosmy racconta: Ho visto Lucio in un sogno e ho sentito l'importanza della sua presenza. Le parole sempre più attuali di "Quale Allegria" mi hanno contaminata di energia, mi hanno raccontato ciò che vivo intorno, e con quanta più umiltà ed entusiasmo possibile le ho fatte mie: sono un forte paradigma del mio prossimo progetto.

Beppe D'Onghia: Lucio Dalla amava l'arte in tutte le sue forme. Trasformava la curiosità in passione e il gioco in competenza. Nella riscrittura delle sue canzoni per orchestra sinfonica, individuare un passaggio armonico o melodico citando i compositori del passato diventava una sfida... quasi a cancellare il tempo. "Quale Allegria" è un brano che ha vissuto questa trasformazione e oggi, nell'elegante e talentuosa interpretazione di Rosmy, rivive, creando solo con strumenti d'epoca la sceneggiatura per quelle parole e quei concetti, complicati nella metrica, ma sorprendentemente contemporanei...

quasi a cancellare il tempo.