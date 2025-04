In anteprima il video "Una parte di Te" di Alessio Rosati

Milano, 3 apr. (askanews) - In anteprima il video "Una parte di Te" il nuovo singolo inedito di Alessio Rosati, brano comunicativo e riflessivo, disponibile anche in digitale.

"Questa canzone nasce circa due anni fa e come in ogni mia canzone ho voluto raccontare, per darle vita - dice Alessio Rosati nato a Roma il 12 ottobre 1990 - un'esperienza di cui sono venuto a conoscenza, tramite lo sfogo di un amico, trasformandola in canzone per poter dare risposta a tante domande. Il titolo è nella speranza che quell'esperienza passata, viva dentro ognuno di noi, diventandone una parte, perché l'importanza di comunicare e di rendere preziosa qualsiasi cosa si viva, sia essa positiva o negativa, possa diventare come un insegnamento nel proprio presente e futuro."

Nel video ufficiale, regia di Domenico Petrignano, girato all'Eco Resort dei Siriti a Nova Siri in Basilicata, viene rappresentata una serata tipo di una ragazza sola di ritorno a casa dopo una giornata di lavoro, alternata a dei flash di ricordi con un'altra persona.