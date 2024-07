In anteprima il video "Tonno" il singolo del tiktoker Ave Rico

Milano, 24 lug. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Ave Rico 'Tonno'. Il tiktoker amato dalla nuova generazione racconta una presa di coscienza dei propri sentimenti, una dichiarazione d'amore personale raccontata con l'occhio della nuova generazione. Scritta a quattro mani con il suo produttore, Francesco Priolo, Tonno è la metafora di ciò che diventiamo quanto abbiamo davanti a noi quella persona che non ci fa capire più nulla, la famosa crush" - racconta l'artista torinese che spopola su TikTok, seguito dai suoi oltre 50mila follower.

"Tonno - racconta Ave Rico - è la presa di coscienza di quanto siano ingestibili i propri sentimenti, quando sei davanti a quella persona che ti piace così tanto che diventi stupido, imbranato e tutto timido, "un tonno" per l'appunto (come diciamo tra amici)".

Riccardo Celi è in arte Ave Rico, progetto solista che nasce nel 2020 dall'esigenza di scrivere e portare la sua emotività su un altro piano, dopo varie militanze in band metalcore e rock. Inizia a produrre e scrivere brani per sé ed altri artisti, mischiando il pop cantautorale moderno con il pop/punk più aggressivo preso dalle origini "metallare".

Nel 2021 incontra Francesco Priolo, colui che diventerà il suo co-produttore, mix/master engineer e chitarrista, per sviluppare ulteriormente il progetto soprattutto in versione live con la band. Nel 2023 inizia a trasformare tutto ciò in un format social, creando cover pop punk, dai cartoni animati ai brani classici del pop italiano; pubblicando ogni giorno con costanza e dedizione e con l'amore che lo contraddistingue per la musica, riscuote un discreto successo di numeri e attenzioni su Instagram e TikTok venendo anche repostato da Jared Leto, Anggun, Crash Adam e altri artisti.