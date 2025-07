Milano, 12 lug. (askanews) - In anteprima il video "Signor Presidente" della cantautrice Kukla, terzo estratto dal doppio album "Sistema Nervoso", in arrivo nella primavera del 2026.

Con "Signor Presidente", Kukla affronta l'isolamento e l'alienazione di una generazione schiacciata da un sistema che non ascolta. La fusione di elettronica e rock, con una chitarra distorta e un impianto sonoro che non fa sconti, crea un'atmosfera tesa, potente e senza compromessi.

"Vomito abbracci per chi non si arrende" - canta Kukla - per raccontare l'incapacità di comunicare in un mondo che respinge ogni emotività. Il brano esplode nello special: "Uscire di casa è sempre una sfida / È un mostro la strada / Signor Presidente, si può fare qualcosa per tutta sta gente?". Più che una canzone, "Signor Presidente" è un manifesto, un grido di resistenza, di chi si rifiuta di restare in silenzio di fronte a un mondo che, anziché unire, divide.

"Questo brano nasce da una sensazione che tutti, prima o poi, provano: quella di essere soli in mezzo alla massa, di non riuscire a comunicare, di sentire che il sistema ci spinge a rinunciare a noi stessi - dichiara Kukla - 'Signor Presidente' è una riflessione sul fallimento di un mondo che ci vuole tutti uguali, fragili e pronti a cadere, senza mai ascoltarci davvero. Ho voluto esprimere una lotta interiore che si riflette in tutti noi, in un flusso che va dall'isolamento alla ribellione. La musica, un mix di elettronica e rock, deve colpire come un pugno, perché parlare di questi temi, per me, richiede energia e forza. Voglio che questo brano arrivi dritto al cuore, senza filtri, per chi si sente un po' invisibile e vuole sentire che non è solo."