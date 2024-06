In anteprima il video "Senso", nuovo singolo di Valerio Piccolo

Milano, 10 giu. (askanews) - In anteprima il video "Senso", il brano che anticipa il nuovo album di prossima uscita di Valerio Piccolo. Il musicista e cantautore, inoltre, ha firmato "E Si' arrivata pure tu", la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino, "Parthenope", presentato al 77° Festival di Cannes.

"Senso", prodotto da Pino Pecorelli, è un viaggio nella quotidianità dei piccoli gesti, un'esplorazione delicata e profonda di ciò che spesso viene trascurato. Ogni azione, diventa un tassello fondamentale nella ricerca continua del significato. È un percorso che invita a rallentare, a prendersi il tempo per osservare e apprezzare le sfumature della vita di tutti i giorni. Un modo per ritrovarsi.

Il videoclip per la regia di Francesca Romana Zanni, fotografia di Alessio Saglio e gli effetti speciali di Simone Saglio, rappresenta uno scorcio di quotidianità.

"Nel video è stato scelto di richiamare solarità e gioco sulle note leggere del pezzo, triplicando me stesso per raccontare gli infiniti sensi e le infinite direzioni che possiamo far prendere alla vita - dichiara Valerio Piccolo - ma anche per evidenziare la cura e l'amore verso se stessi in qualsiasi forma di declinazione caratteriale".

Valerio Piccolo è un cantautore e chitarrista nato a Caserta, attivo tra Roma e New York.