Milano, 10 lug. (askanews) - In anteprima il video "Sarà come perdersi" di Fabio Martorana, disponibile in digitale (Warner Music), è prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola.

"Sarà come perdersi" nasce dalla consapevolezza che in una coppia, come in tutti i rapporti sentimentali, si possono attraversare momenti turbolenti, ma se l'unione è salda e l'amore è vero, allora tutto può essere superato, anzi da quel momento difficile può arrivare una grande riflessione, che maturando può portare a stadi superiori di benessere. Con questo singolo così sentito ed emozionante, Fabio Martorana vuole trasmettere fiducia verso l'amore, verso la coppia, ma soprattutto il messaggio che insieme si può superare tutto basta crederci e volerlo.

"Volevo esprimere, con questo testo, il forte desiderio di vicinanza e di ritrovare l'amore e la complicità in un rapporto. Parlo di momenti di silenzio, di vuoti e di oscurità, in cui si sente la distanza da quella persona, ma anche della speranza di riavvicinarsi, per ricostruire un legame profondo. Confessare di sentirsi persi nel buio, di aver bisogno di essere aiutati a uscire da quello stato di solitudine, e desiderare solo la presenza dell'altra persona per sentirsi completi. Il tema centrale - afferma Fabio Martorana - è il percorso di crescita e di cambiamento reciproco, la volontà di superare le difficoltà, ricordando che i sogni e l'amore autentico sono ancora raggiungibili e che spesso bisogna perdersi per ritrovarsi nuovamente e più forti."

Il video è stato girato in una bellissima location tra le colline di Rieti, il Relais Villa D'Assio infatti si trova immerso nella natura tra colline e laghi caratterizzato da strutture in muratura d'epoca ed è stato incantevole effettuare le riprese in un luogo decisamente accogliente e rilassante. Il video, con le immagini, descrive momenti di vita vissuta, dove non c'è spazio per il risentimento dopo una lite, ma solo per una riflessione e crescita interiore.