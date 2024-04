In anteprima il video "Sa di plastica" il singolo degli UDS Rock

Milano, 3 apr. (askanews) - In anteprima il video, con protagonista Drusilla Gucci, di "Sa di plastica" il nuovo singolo inedito degli UDS Rock, brano avvolgente come la plastica, coraggioso e decisamente moderno, già in radio e in digitale.

Il video racconta la storia di una donna, interpretata da Drusilla Gucci, che attraverso la forza della musica e il sostegno della sua comunità, rappresentata dagli UDS Rock, trova la forza di affrontare e superare un'esperienza di violenza domestica. Il messaggio chiave che si vuole lanciare è quello di incoraggiare le donne a non tacere, a cercare supporto, a essere resilienti, contando sull'empowerment che le contraddistingue. È stato utilizzato un concetto moderno (la plastica) per spiegare un concetto antico (la violenza di genere): come la plastica soffoca l'ambiente unico e fragile in cui viviamo, così la discriminazione delle donne genera un amore artificiale, che ne soffoca il loro progresso e i loro diritti. La trasformazione del mondo in una dimensione "di plastica" rappresenta la distorsione della realtà che una donna può sperimentare quando è vittima di violenza. In una parte del video sono state utilizzate tecniche cinematografiche di alto impatto per creare un'atmosfera oscura e surreale, enfatizzando il contrasto tra la realtà distorta che vive la protagonista e la bellezza intrinseca delle location in cui sono ambientate le scene. Il video, patrocinato dalla Commissione regionale per le pari opportunità, è stato realizzato in collaborazione con le città di Casale Monferrato e Moncalvo, con suggestive riprese aeree che ne hanno valorizzato le bellezze naturali e architettoniche grazie alla regia di Mattia Capone. I centri storici pittoreschi e i palazzi più importanti sono stati lo sfondo ideale per raccontare la storia di vessazione e liberazione della protagonista. Il coinvolgimento nel videoclip di Drusilla Gucci e delle comparse del centro antiviolenza "me.dea" ha aggiunto un forte peso simbolico e sostegno alla causa.

UDS Rock, band indipendente di Torino, suona pop-rock e dal 2017 unisce la propria musica alle più belle immagini di alcuni Comuni di Langhe, Roero e Monferrato ambientando, nei territori tutelati dall'UNESCO, i video dei singoli man mano rilasciati sulle piattaforme e in radio. La band è composta da Luca "Last" Pintus (voce), Fabio "Sberla" Manavella (tastiere), Nicola Marchitelli (chitarre), Alessandro "Dandy" Bocchino (basso) e la new entry Alessandro Bocola (batterie).