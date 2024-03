In anteprima il video "Raccontami" il singolo di Alessio Rosati

Milano, 4 mar. (askanews) - "Raccontami" il nuovo singolo introspettivo ed empirico di Alessio Rosati, disponibile in digitale e in video.

"Il testo racconta di una persona che sta cercando di confortare, invitando a condividere i propri sentimenti e preoccupazioni senza paura o vergogna - dice il cantautore romano Alessio Rosati - incoraggiando a chiamarlo senza esitazioni, a sfogarsi e a parlare apertamente di ciò che sta attraversando, poiché nota che la persona a cui si rivolge non sorride più e sta affrontando difficoltà nel ricominciare e la esorta a non arrendersi, a difendere ciò che è necessario e a credere nei propri sogni."

Il brano è accompagnato dal video girato a Rocca Calascio, in Abruzzo, luogo molto suggestivo che, grazie al regista Marko Carbone, enfatizza con le immagini il significato del testo e tutte le emozioni che invita a condividere, per non perdere la speranza, nonostante le difficoltà e a continuare a credere nei sogni e nell'amore.