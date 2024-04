In anteprima il video "Nuovo Balvin" di Mr Dailom

Milano, 25 apr. (askanews) - In anteprima il video di "Nuovo Balvin" di Mr Dailom che fa parte di "Latin Blanco" il terzo album, anticipato dai tre brani "Flambè", "Lolita", "Bad Boy". Il video sarà disponibile integralmente al canale ufficiale dell'artista.

"Nuovo Balvin", come già è intuibile dal titolo, presenta un mood autocelebrativo, ma è in realtà un brano caratterizzato da una grande spinta emotiva.

L'energia che si percepisce fin da subito è enfatizzata da una ritmica reggaeton e suoni elettronici, tipici della trap con un'incursione nel ritornello di alcuni synth tipici della drum and bass.

Le liriche non sono orientate solamente all'autocelebrazione, ma se si ascolta con attenzione il brano, oltre alla proclamazione di una svolta stilistica, vuol essere uno sfogo emotivo che è espressione di un sentimento di riscatto, di una nuova forza interiore che si concretizza in una sorta dichiarazione di "guerra" a tutti coloro che gli hanno voltato le spalle.

Nel ritornello, il verso "poi le dico che potrei davvero innamorarmi, ma non succede" è solo per stanotte poi domani cambio club", non è da intendersi come un vero e proprio messaggio d'amore, ma sintetizza il sentimento di rivalsa descritto poc'anzi; manifesta una sfiducia nelle conoscenze fatte nei locali, che diventano "l'amore di una notte", ma il riferimento particolare si sposta all'ambito delle amicizie del passato, nella vita reale del contesto rap, legami fragili basati spesso su interessi economici: "ho tutti nel mirino, non dimentico nessuno anche se il tempo passa".

Tutto passa, ma la vita presenta il conto delle proprie azioni, per aver ingiustamente voluto demotivare Dailom, cercando di fermare un treno in corsa che, anno dopo anno, ha dimostrato di essere invece un artista strutturato, di talento e ormai artisticamente maturo.

La critica si allarga a tutti e coinvolge, oltre agli ex amici, i sedicenti addetti ai lavori e pseudo professionisti che hanno nei loro interessi il solo fare cassa a spese e danno di tanti giovani artisti che inseguono un sogno. Il video è stato girato da Alessandro Sangiorgio all'interno della Villa Alceo a Viggiù (VA), un'ambientazione che rinforza degnamente il senso di autocelebrazione, tuttavia il significato del video è più sottile e profondo: lo sfarzo e il lusso non sono ostentazione sterile ed esteriore, ma diventano metafora del mondo interiore di Dailom, un mondo fatto di luce, che non è ormai accessibile a tutti, ma solo a pochi meritevoli, esattamente come il lusso e lo sfarzo di una villa del 1870.

L'album "Latin Blanco" nasce dopo una genesi e sviluppo durato più di un anno, dalla collaborazione con EGGWYTE e con il team Abacusweb, che segue Mr Dailom da anni, è che ha incentivato una svolta a livello sia artistico sia di immagine, frutto di una lunga e accurata ricerca. L'album riconferma con forza il desiderio di Dailom di esprimersi con un suono originale, ribadendo con continuità e coerenza la linea del nuovo percorso artistico, sempre più indirizzato verso sonorità latine.