In anteprima il video "Never Got Away" singolo di Chanel Dilecta

Milano, 24 mar. (askanews) - In anteprima il video "Never Got Away" il nuovo inedito di Chanel Dilecta, brano già disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group). "Con il mio nuovo singolo, un brano pieno di energia, vorrei comunicare determinazione, dedizione ed impegno in una relazione - afferma Chanel Dilecta - il titolo "Never Got Away" l'ho scelto cercando di riassumere l'intero significato della canzone cioè quello di rimanere sempre al fianco del diretto interessato, a prescindere da quale sia il futuro. La musica per me è un mezzo per esprimere le mie emozioni e trasmetterle agli altri. Quando canto e quando creo musica è come se entrassi in un mondo tutto mio, senza regole e con massima libertà di espressione, un mondo in cui nessuno mi giudica e in cui posso essere me stessa."

"Il video ufficiale è stata una mia idea non appena sentii il mix finale della canzone. La carica che mi aveva dato mi ha subito fatto pensare di dover realizzare un videoclip super dinamico pieno di sentimenti ed energia. Nel videoclip, diretto da Mattia Bello, esibisco altre mie abilità - racconta Chanel Dilecta Apolloni, in arte Chanel Dilecta, 15 anni - oltre al canto, la danza e un pizzico di recitazione. Per gli stacchi di ballo, ho dovuto lavorare e impegnarmi duramente con due mesi di prove con la coreografa Erika Zaffonato e le sue ballerine. Il video è ambientato in una discoteca, piena di ragazzi che fanno festa, dove, grazie all'attore coprotagonista Andrea Rossi, viene rappresentata la relazione sentimentale che emerge nel testo della canzone. Realizzare il video è stata la mia parte preferita di tutto il progetto e ancora non riesco a farmi passare l'emozione provata quel giorno con più di 50 comparse e soprattutto, da tutto il team che si è occupato di me nei minimi dettagli e che mi ha sostenuta al massimo."