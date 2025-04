In anteprima il video "Nazisti dell'Illinois" singolo dei Delta V

Milano, 22 apr. (askanews) - In anteprima il video Nazisti dell'Illinois il nuovo singolo dei Delta V che tracciano un ritratto ironico ma lucidissimo di una società smarrita, dove l'ironia cult dei Blues Brothers si fa inquietante realtà, e la musica - tra denuncia e disillusione - diventa l'ultima voce critica contro l'appiattimento culturale e la rinascita degli estremismi.

Diretto da Lorenzo D'Orazio e prodotto da Ripley Group, il video trasforma un contesto urbano notturno in un'illusione caleidoscopica. Attraverso tecniche di duplicazione e specchiatura, crea un'estetica onirica e psichedelica che invita a una riflessione interiore. Luca Bravi ha curato il progetto grafico.

"Ci piacerebbe tanto poter riconoscere i Nazisti dell'Illinois solo guardando su uno schermo i Blues Brothers, ma il film di Landis ci ricorda che dietro a quella messinscena tra farsa e grottesco, in realtà dei legittimi eredi siano già in circolazione. E non sono da sottovalutare - dichiarano i Delta V - La musica ha un ruolo politico e sociale fondamentale nella vita di tutti noi. Permette di affrontare il quotidiano in maniera consapevole con slanci di passione e determinazione, così come purtroppo all'opposto lo può rendere sbiadito, privo di bellezza o, peggio ancora, un modello di apparenza, abbagliante nelle forme, ma drammaticamente privo di contenuti".

In partenza da maggio il tour "Nazisti dell'Illinois", dieci date nei club d'Italia che celebrano i 30 anni di carriera del gruppo che ha segnato la scena elettronica italiana con il suo stile inconfondibile.

A salire sul palco Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino) (Bologna Violenta, Baustelle, Teatro degli Orrori), Simone Filippi (batteria) (Ustmamo, CCCP, Gianni Maroccolo), Vladimir Jagodic (Sound engineer).

Di seguito le date del tour:

9 maggio - Arci Trinità, Genova

10 maggio - Next - Piazzale degli Alpini, Bergamo

15 maggio - Arci Bellezza, Milano

16 maggio - Vinile, Rosà (Vicenza), nell'ambito de "Le Notti del Bandito"

17 maggio - Lupus in fabula, Nimis (Udine)

18 maggio - Spazio Kor, Asti

23 maggio - Spazio Hydro, Biella

24 maggio - Circolo Arci Ribalta, Vignola (Modena)

30 maggio - Santomato Live, Pistoia

31 maggio - OOOMH - Out of Ordinary Music Hills Festival, Guardistallo (Pisa)

AND MORE TBA

I biglietti per le date sono disponibili sulle prevendite abituali.