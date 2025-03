Milano, 11 mar. (askanews) - In anteprima il video "Icaro" nuovo singolo di Alessandra Latino, l'artista calabrese parla di disillusione e consapevolezza.

Icaro è il nuovo singolo di Alessandra Latino, un brano scritto insieme a Giovanni Segreti Bruno e prodotto da Paolo Pasqua (L'ennesimo) per Joseba Publishing. La direzione artistica del progetto è affidata a Gianni Testa.

Icaro brucia per colpa della sua ostinazione -racconta l'artista- fino a rendersi conto che non può volare più in alto di quanto le sue ali di cera gli permettano. La sua caduta è la presa di coscienza: non sempre ciò che perseguiamo è giusto per noi. I cuori distrutti non possono amare. Così l'illusione si spezza e lascia spazio a una verità cruda ma necessaria. ICARO è il desiderio di ritornare a casa indenne, nonostante il viaggio abbia già lasciato delle cicatrici. Nella caduta però non c'è solo distruzione ma una nuova forza, quella di ricostruirsi da soli. Icaro è rinascita.