Milano, 27 mar. (askanews) - In anteprima il video "Goccia goccia" di Atmaen estratto dall'album "Canto Sagrado". Un brano in cui si racconta di una sciamana dei boschi che vive in profonda connessione con gli elementi della natura. Percepisce il respiro della foresta, ascolta i racconti delle rocce, conosce la storia di ogni albero e di ogni animale. In questo canto si rivolge alla pioggia, alle sue gocce che racchiudono memorie, all'acqua che dona la vita. Il temporale è in arrivo e la sciamana chiede alla pioggia di curare le ferite che l'uomo ha causato tanto a sé stesso, quanto a Madre Terra.

"Il videoclip di "Goccia goccia" è caratterizzato dai colori, dalla luce e dalla vita vibranti nel cuore della foresta, visti con gli occhi della sciamana dei boschi. Camminiamo con lei a passo lento lungo i sentieri, in un silenzioso dialogo con gli alberi, mentre nel cielo d'autunno si addensano nuvole di pioggia. Si leva il suo canto alla pioggia, una preghiera di guarigione per gli uomini e per Madre Terra.

Valentina Buroni, in arte Atmaen, è una cantautrice, compositrice, insegnante ed è un'operatrice olistica. Da anni svolge ricerca sul canto sacro, rituale e sciamannino.

Nel corso degli anni ha inciso e pubblicato sei album con le etichette Dragonheart Records e Standing Stone Records, spaziando dal rock all'ambient elettro-acustico e alla world music.