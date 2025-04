Milano, 3 apr. (askanews) - In anteprima il video "Funkapologies" nuovo singolo dei XIII Blades Dopo la pubblicazione di Blue Cream, il gruppo alternative rock di Cesenatico torna con un nuovo brano.

"Il titolo è volutamente provocatorio in quanto si tratta di un brano che si distacca dal nostro sound consueto, piuttosto diretto e dove i riff fanno da padrone, Funkapologies è tutto groove e niente fumo," - dichiara la band.

Nato in cinque minuti, in un flusso di coscienza dove l'autore si scusa con se stesso dopo aver capito di essersi sabotato per tutta la vita, passando quindi da una visione negativa ad una più speranzosa e spensierata.

Un brano dove l'approccio ritmico si fa più sincopato e il groove prende il sopravvento, a dimostrazione che il gruppo non ha paura di sporcare la formula con innesti anche imprevedibili. Un sound, quello dei XIII Blades che vive di contrasti, capace di colpire con schiaffi sonori ma anche di aprire spiragli su una dimensione più introspettiva, senza mai perdere la propria identità.

Possiamo considerarla anche la canzone più felice del loro repertorio, secondo estratto dall'album "Waves" pubblicato nel novembre 2024.

Nel videoclip ufficiale si vuole evidenziare questa spensieratezza e visione positiva del brano. I membri della band sono in macchina, ripresi quasi sempre con un' unica inquadratura fissa, pronti per partire, affrontare il viaggio e niente più; solo lo scorrere del tempo con persone che condividono la loro stessa passione, verso nuove fermate e alla ricerca del prossimo palco da calcare.