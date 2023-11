In anteprima il video di "Hitmania" del cantautore Napoleone

Milano, 23 nov. (askanews) - In anteprima il video di "Hitmania" del cantautore campano Napoleone Mixed By Erry contenuto nel nuovo EP che esce venerdì 24 novembre "Va' e torna" (INRI / Virgin Music Italia).

"Mixed By Erry, la dimensione ideale per un ascolto pulito". È con queste parole che inizia "Hitmania": a prestare la voce, per un'intro del tutto innovativa e che riporta alla mente il lontano ricordo della musicassetta, è Enrico Frattasio, in arte DJ Erry, per la prima volta presente, con la sua voce, in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Dopo la partecipazione di Napoleone in "Capa Tosta", featuring contenuto nell'album di Guè "Madreperla", il cantautore torna a collaborare con il rapper nell'album version di "Hitmania", una delle 8 tracce che compongono "Va' e torna", tutte prodotte dalla sapiente mano di Giordano Colombo.

Il nuovo EP del cantautore, anticipato dal singolo "Romantico Noir", è un progetto che rappresenta l'equilibrio che Napoleone cerca di mantenere tra la sua parte creativa e quella che gli permette di restare con i piedi per terra.

""Va' e torna" è la copertina di un viaggio che non mi aspettavo di dover intraprendere - racconta Napoleone - È una raccolta di storie, suoni, personaggi e luoghi che ho conosciuto dentro e fuori di me in varie fasi della mia vita".

La cover, a cura di Carmen Gallo (Microdrammi), raffigura una sirena con al centro uno strappo che separa la sua parte umana da quella animale e simboleggia il percorso del cantautore: il viaggio, il distacco dalle radici e la separazione dal mare. La scelta della sirena non è casuale, secondo la mitologia locale è ciò che ha dato origine alle principali coste del sud Italia. Dai corpi di Partenope, Leucosia e Ligea, nacquero città come Napoli e Poseidonia (oggi Paestum) dove Napoleone è nato e cresciuto. Inoltre, il colore dello strappo rappresenta le due attuali patrie del cantautore: Salerno e Torino.

A partire dal 14 dicembre, dopo il successo del tour estivo, Napoleone torna live nei principali club italiani con "Romantico club - Tour 2023/2024".