In anteprima il video di "Essere un'idea" dei bolognesi Gran Torino

Bologna, 12 set. (askanews) - Torna con un nuovo singolo la rock band bolognese Gran Torino. Disponibile dal 12 settembre nei principali store digitali, "Essere un'idea" è un brano che rappresenta una vera e propria presa di coscienza.

"Ci riteniamo importanti fino a quando, qualcosa di più forte del nostro amore per noi stessi, cambia il nostro istinto. In quel momento preciso, diveniamo parte di qualcosa di più grande, da vivere intensamente, da meritare e proteggere...e ciò che non avremmo mai immaginato, semplicemente accade. "Essere un'idea" è tutto questo sentimento. "Essere un'idea" è amare infinitamente"

Quest'anno è uscito anche l'Ep "Di Versi e Visioni", il primo progetto acustico della band capitanata da Daniele Berni e Marco Paradisi, disco che contiene sei brani presi dai due album precedenti. La dimensione acustica ha sempre affascinato i Gran Torino, infatti la maggior parte dei loro pezzi nasce così e nel tempo è stata sempre più forte l'esigenza di non "conservarla" solo per i live ma di registrare questo modo di vivere la musica creata fino ad ora, vestendo i brani di nuovo. Sono visioni diverse, visioni di canzoni che cercano ancora fortemente di essere ascoltate, capite. Così nasce "Di Versi e Visioni".