Milano, 4 mag. (askanews) - In anteprima il video "Credo nelle favole" di Numa Palmer, il nuovo singolo racchiude l'essenza di un'artista che non smetterà mai di essere l'artefice del proprio Universo creativo, ricco di emozioni vere, progetti, condivisioni e visioni di un futuro che ha radici profonde nell'amore e nella solidarietà. Tutto ciò attraverso il grande potere comunicativo della musica e delle parole, delle quali è autrice.

"Credo nelle favole, ci crederò sempre, sono il racconto della nostra vita, il sogno che abbiamo nel cuore, la storia che si avvera, il percorso per realizzarla. Il lieto fine lo scriviamo solo noi" ha spiegato l'artista romana che attraverso la metafora del mondo delle favole esorta le persone a scrivere il libro della propria vita con storie coraggiose che gettano il cuore oltre l'ostacolo e con il finale più bello che si possa immaginare, per viverlo e quindi interpretarlo in prima persona.

Numa ha dedicato questo brano a suo padre, scomparso recentemente, con il quale condivideva un simbiotico pensiero di vita. Per questa ragione le strofe sono declinate al maschile, come se fosse lui stesso a cantarle.

"Credo nelle favole" parla di quel senso di libertà, di lasciarsi andare senza cadere e della certezza, ovunque si vada, di incontrare "solo amore".

Nel videoclip la partecipazione straordinaria, come co-protagonista insieme a Numa, del ballerino di Ballando con le Stelle, Moreno Porcu, per la regia di Luca Bizzi.

Il videoclip, grazie alla metafora di una bussola magica, regalata a Numa da una chiromante, rappresenta la capacità del cuore di sintonizzarsi verso la direzione giusta dell'amore. Quella bussola "fatata" la condurrà lontano dal grigiore di una città caotica, abitata da persone indifferenti e ipnotizzate.

In questa dimensione magica, Numa incontrerà il suo principe delle favole (Moreno Porcu) con il quale ballerà una danza che celebra la vita e la capacità di credere nei propri sogni.

"Credo nelle Favole" (Edizioni Palmer House Production) / BMG) è prodotto da Numa. Il testo è di numa con la partecipazione di Gianna Simonte. Musica di Numa e Phil Palmer. Chitarre Phil Palmer; basso Max Minoia, tastiere Max Minoia, pre produzione Max Monoia. Arrangiamento, post produzione, mix and mastering Matteo Caretto.